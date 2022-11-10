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درجات الحرارة حتى الاثنين.. الصغرى تنخفض لـ14 درجة ببعض المناطق

الخميس، 10 نوفمبر 2022 09:00 ص
درجات الحرارة حتى الاثنين.. الصغرى تنخفض لـ14 درجة ببعض المناطق درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الاثنين المقبل كما يلى :
 
 
- الخميس 10 نوفمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 18 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى  16 درجة
 
 
- الجمعة 11 نوفمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 14 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى  17 درجة
 
- السبت 12 نوفمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 18 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى  17 درجة
 
 
- الأحد 13 نوفمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 17 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى  17 درجة
 
 
- الاثنين 14 نوفمبر : 
 
القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 20 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى  17 درجة
 
 
 

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