دراسة: مكملات زيت السمك والكركم لن تساعد على خفض الكوليسترول

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن مكملات زيت السمك والكركم لن تخفض الكوليسترول بشكل أفضل من الأدوية الموصوفة، بحسب ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر".

واختبر باحثو مستشفيات كليفلاند كلينك الأمريكية المكملات الغذائية مثل زيت السمك والكركم ضد الستاتين، وهي فئة من العقاقير الموصوفة التي تخفض الكوليسترول، وعلاج وهمي لمقارنة مقدار خفض كل مادة للكوليسترول "الضار".

يرتبط الكوليسترول "الضار"، أو البروتين الدهني منخفض الكثافة ، بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. يتراكم الكوليسترول الضار الزائد في جدران الأوعية الدموية ويمنع تدفق الدم، مما يقلل أو يمنع الدم من إعطاء الأكسجين للقلب.

وأعطت الدراسة 190 بالغًا ليس لديهم تاريخ من تراكم الكوليسترول في جدران الشرايين - المعروف أيضًا باسم تصلب الشرايين - إما الستاتين أو دواء وهمي أو أحد المكملات التالية: زيت السمك أو القرفة أو الثوم أو الكركم أو الستيرول النباتي أو أرز الخميرة الحمراء .

بعد 28 يومًا ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الدواء الموصوف لديهم انخفاض أكبر في الكوليسترول الضار مقارنةً بمستخدمي المكملات الغذائية ومستخدمي الدواء الوهمي.

وقال الباحثون إن أيا من المكملات الغذائية لم يخفض الكوليسترول الضار بشكل ملحوظ أكثر من الدواء الوهمي.

قال الدكتور كارول واتسون ، وهو مؤلف مشارك في الدراسة ومدير مشارك لبرنامج أمراض القلب الوقائي بجامعة كاليفورنيا إن "الأطباء صمموا الدراسة جزئيًا لأن مرضاهم اختاروا المكملات الغذائية على الأدوية القائمة على الأدلة لخفض الكوليسترول."