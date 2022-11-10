اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا تصدق أكاذيب توقف أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

الخميس، 10 نوفمبر 2022 10:30 م
خليك واعى.. لا تصدق أكاذيب توقف أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف) لا تصدق أكاذيب توقف أتوبيسات النقل العام

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نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن تعطل خطوط المواصلات للصيانة باكر.
 
وأكدت محافظة القاهرة أن جميع أوتوبيسات هيئة النقل العام وشركات النقل الجماعى بالعاصمة تعمل بانتظام وبكامل طاقتها على كافة الخطوط غدًا الجمعة طبقًا لجداول التشغيل المعتادة لها. وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات.
 
فيما نفى اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، صحة ما تردد عن توقف حركة المواصلات وأتوبيسات النقل العام، مؤكدا أن غدا يوم عمل عادى كأى يوم.
 
لا تصدق أكاذيب توقف أتوبيسات النقل العام
لا تصدق أكاذيب توقف أتوبيسات النقل العام

 


أكاذيب توقف أتوبيسات النقل العام

محافظة القاهرة

شركات النقل الجماعى



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