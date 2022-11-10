خليك واعى.. لا تصدق أكاذيب توقف أتوبيسات النقل العام (إنفوجراف)

نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن تعطل خطوط المواصلات للصيانة باكر. وأكدت محافظة القاهرة أن جميع أوتوبيسات هيئة النقل العام وشركات النقل الجماعى بالعاصمة تعمل بانتظام وبكامل طاقتها على كافة الخطوط غدًا الجمعة طبقًا لجداول التشغيل المعتادة لها. وأهابت محافظة القاهرة بالمواطنين عدم الانسياق خلف الشائعات.

فيما نفى اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، صحة ما تردد عن توقف حركة المواصلات وأتوبيسات النقل العام، مؤكدا أن غدا يوم عمل عادى كأى يوم.