جو بايدن: سأوقف الجمهوريين إذا عرقلوا قانون التأمين الصحى

كتب أحمد عرفة

توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحزب الجمهورى، قائلا: سأوقف الجمهوريين إذا عرقلوا قانون التأمين الصحى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكي: خسارتنا – في إشارة إلى الحزب الديمقراطى - في مجلس النواب هى الخسارة الأقل منذ 40 عاما.

وفى وقت سابق قال جبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الحزب الجمهوري يرحب بالتعاون مع البيت الأبيض فيما يتعلق بالسياسات الداخلية والخارجية.

وأضاف عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تصريحاته بقناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو الذي قرر في السنتين الماضيتين عدم التعاون مع الجمهوريين، وكان يعلم جيدًا أن الجمهوريين لديهم 50 مقعدًا في مجلس الشيوخ وكانوا أقلية وعلى الرغم من ذلك لم يجر أى علاقة مع الحزب الجمهوري لإدارة شؤون البلاد.

وأوضح عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن المرشح الجمهوري بولاية نيفادا في تقدم، وأن الحزب الديمقراطي سوف يفوز في ولاية أريزونا على الرغم من أن الأرقام قريبة، وعلى صعيد جورجيا إذا لم يحصل أي من المرشحين على 50% من الأصوات سوف تعاد الانتخابات في ديسمبر المقبل، ومن المتوقع فوز الجمهوريين هناك وهذا اعتقادي الشخصي.