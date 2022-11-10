جهاز شئون البيئة بالشرقية ينظم 366 نشاطا بيئيا و56 حوارا وطنيا

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة، نظم 366 نشاطا بيئيا و56 حوارا وطنيا، وذلك لرفع الوعى البيئي لدى طلبة المدارس والجامعات، وذلك فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

وفى سياق متصل أشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية إلى أن جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية نظم (366) نشاطا بيئيا متمثلا فى (ندوات وحملات توعوية وورش عمل ومؤتمرات) فضلاً عن تنظيم (56) حوارا وطنيا، وذلك بالمدارس والجامعات ومراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والجمعيات الأهلية بالمحافظة.