جهات التحقيق تستجوب متهمين بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم العلاج الروحاني

كتبت أمنية الموجي

تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي زاعمين قدرتهما على أساليب العلاج الروحاني.

وتواجه المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية والتي كشفت عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيين قدرتهم الفائقة على أساليب العلاج الروحاني، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين " من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكاد لكروت شحن الهواتف محمولة.

وألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشاء وإدارة العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية، والقيام بمشاركات ومقاطع فيديو مسجلة ونشرها على تلك المواقع الاحتيالية مدعيين قدرتهم الفائقة على أساليب العلاج الروحاني، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الاستيلاء على أموال المواطنين "ومن بينهم الشاكية" من خلال تحويلات مالية، أو إرسال أكواد لكروت شحن الهواتف محمولة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".. يعلن من خلالها أحد الأشخاص قدرته على العلاج الروحانى نظير مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كلِ من (أحد الأشخاص لممارسته أعمال لدجل_والشعوذة ، وآخر يعاونه) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة اللبان بالإسكندرية.. وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بإنشاء الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق ممارسة أعمال الدجل والشعوذة نظير مبلغ مالى ، وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول ، وأقر بقيامه بمساعدته فى أعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما .. كما تم ضبط (2 هاتف محمول تحتوى على العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما الإجرامى - الأدوات المستخدمة التى تؤكد نشاطهما الإجرامى).