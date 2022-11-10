جميلات أوروبا والعالم يستمتعون بدفء الشتاء ورحلات البالون الطائر غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

مع قدوم الموسم السياحى الشتوى تشهد رحلات البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، حالة من الإقبال الكبير من السائحين والجميلات من أوروبا ومن حول العالم خلال استمتاعهم بدفء الشتاء ونسمات الهواء المميزة فى البالون الطائر فجراً، حيث يشهد مطار البالون خروج رحلات البالون الطائر فجراً فى غرب محافظة الأقصر، وعلى متنها عشرات السائحين من حول العالم، حيث يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه مع قرب دخول فصل الشتاء.

يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر، وتحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.

ويقول خالد سليمان أحد العاملين بالبالون الطائر، أن رحلات البالون الطائر تساهم في إضفاء رحلة ساحرة للأفواج السياحية من حول العالم فى السماء والسحاب، وتجعلهم يستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر، مؤكداً على أنه تقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة، وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصاً حسب حجم باسكت البالون، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن في قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات والنبلاء.



الأفواج السياحية فى رحلات البالون بالأقصر



الجميلات من حول العالم فى رحلات البالون



السياح خلال استمتاعهم برحلات البالون



السياح خلال التحليق فى رحلة البالون



السياح عقب نهاية رحلتهم بهبوط البالون



سعادة الأجانب فى قلب رحلات البالون بالأقصر



سعادة الجميلات فى قلب رحلات البالون



سعادة السائحين فى رحلات البالون



سعادة السياح فى رحلات البالون بالأقصر



سعادة كبيرة للسياح بعد هبوط رحلات البالون



فرحة السياح فى باسكت البالون غرب الأقصر



فرحة جميلات العالم فى رحلات البالون بالأقصر



فرحة جميلات العالم فى رحلات البالون غرب الأقصر









