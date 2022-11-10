جامعة جنوب الوادى تستقبل مدير البرنامج الوطنى الليبى للتميز فى العلوم والتكنولوجيا

قنا صابر سعيد

استقبل الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس جامعه جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أسامه عمار، مدير البرنامج الوطني للتميز في العلوم والتكنولوجيا الليبي، والذي طلب الحضور إلي جامعه جنوب الوادي كإحدى الجامعات الحكومية المصرية ومقر الأنشطه الطلابية لاتحاد الجامعات العربية، وذلك لحضور الملتقي الفني العشرون للموسيقي العربية.

تفقد عمار، مطعم الجامعة بعد تطويره بالكامل وأبدى إعجابه بالتطوير الذي تم من خلال أبناء الجامعة وإعادة تدوير مكونات المطعم وتحويله إلي مطعم علي درجات تميز.

وحضر مدير اليرنامج الوطني الليبي، فاعليات الملتقي الفني الذي يعرف الطلاب تراثهم الموسيقي العربي الأصيل والارتقاء بالذوق الفني، وكذلك تم مناقشة الأنشطة الطلابية التي تقوم بها الجامعة، ومناقشه البرامج التعليمية بالكليات المختلفة ودراسة كيفيه استفادة الجانب الليبي من تلك الخبرات العلمية القيمة بالجامعة وكيفيه الاستفادة منها في تحسين جوده العملية التعليمية للأشقاء بليبيا.