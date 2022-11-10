"تعليم كفر الشيخ" تكرم الطلاب الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة التعبير الفنى

كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التعبير والتصوير الفني بحضور نبيل مسعد موجه عام التربية الفنية ، وكرم عبد الملك موجه أول مركزي وهم مي خالد محمد، وناجي محمد، وآية محمد فاروق، وشهد أحمد محمد، ومريم وائل عبد السلام.

كما كرم محمد حسن ابوحسين، موجه إدارة فوه، ووليد عبداللطيف القماح، موجه إدارة فوه، والمعلمات المشرفات وهن هبة زلط، وصفاء أحمد، ونشوى إبراهيم، وأماني إبراهيم، ورشا عبد الرحمن، وبسمة أحمد، وغادة عبد المحسن.

وتناول اللقاء أهمية التربية الفنية ودورها في تنمية الذوق العام ودور معلمي التربية الفنية في جذب كافة الطلاب وليس الموهوب منهم فقط، مثمنا هذا الفوز،و مشيدا بروح الفريق التي برزت خلال تعاون جميع الأفراد القائمين على هذا الإنجاز.

كما استعرض بعض أعمال الطالبات الموهوبات وقدم للجميع شهادات الشكر والتقدير امتنانا وتعبيرا عن السعادة البالغة بهذا التميز وأملا في المزيد من التوفيق.