اليوم السابع
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"تعليم كفر الشيخ" تكرم الطلاب الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة التعبير الفنى

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:11 ص
"تعليم كفر الشيخ" تكرم الطلاب الفائزين بالمركز الأول فى مسابقة التعبير الفنى جانب من التكريم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التعبير والتصوير الفني بحضور نبيل مسعد موجه عام التربية الفنية ، وكرم عبد الملك موجه أول مركزي وهم مي خالد محمد، وناجي محمد، وآية محمد فاروق، وشهد أحمد محمد، ومريم وائل عبد السلام.

كما كرم محمد حسن ابوحسين، موجه إدارة فوه، ووليد عبداللطيف القماح، موجه إدارة فوه، والمعلمات المشرفات وهن هبة زلط، وصفاء أحمد، ونشوى إبراهيم، وأماني إبراهيم، ورشا عبد الرحمن، وبسمة أحمد، وغادة عبد المحسن.

وتناول اللقاء أهمية التربية الفنية ودورها في تنمية الذوق العام ودور معلمي التربية الفنية في جذب كافة الطلاب وليس الموهوب منهم فقط، مثمنا هذا الفوز،و مشيدا بروح الفريق التي برزت خلال تعاون جميع الأفراد القائمين على هذا الإنجاز.

كما استعرض بعض أعمال الطالبات الموهوبات وقدم  للجميع شهادات الشكر والتقدير امتنانا وتعبيرا عن السعادة البالغة بهذا التميز وأملا في المزيد من التوفيق.


تكريم احدى المشرفات
تكريم احدى المشرفات

تكريم طالبه حاصلة على المركز الاول
تكريم طالبه حاصلة على المركز الاول

تكريم طالبه متميزة
تكريم طالبه متميزة

تكريم موجه من الموجهات
تكريم موجه من الموجهات

تكريم وكيل التعليم للطلاب لحصولهم على المركز الاوزل على مستوى الجمهورية
تكريم وكيل التعليم للطلاب لحصولهم على المركز الاوزل على مستوى الجمهورية

تكريمه احد المشرفات
تكريمه احد المشرفات

تم=كريم مشرفه
تم=كريم مشرفه

جانب من التكريم
جانب من التكريم

جانب من تكريم وكيل الوزارة
جانب من تكريم وكيل الوزارة

 

 


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