اليوم السابع
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تعرف على جهود الداخلية فى مكافحة البلطجة وضبط الخارجين عن القانون

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:05 م
تعرف على جهود الداخلية فى مكافحة البلطجة وضبط الخارجين عن القانون رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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شنت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية عدد من الحملات الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (56) قطعة سلاح نارى ، (161) قضية مخدرات وتنفيذ (51754) حكم قضائى متنوع
 
 فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 
 فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (56 قطعة سلاح نارى بحوزة  33متهم).. وذلك على النحو التالى:
 (8) بنادق آلية.
 بندقية خرطوش.
 (2) طبنجة.
 (45) فرد محلى.
 (389) طلقة مختلفة الأعيرة.
 (20) خزينة متنوعة.
 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء. 
 (197) قطعة سلاح أبيض.
 فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (51754) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: 
 (154) حكم جناية.
 (16377) حكم حبس جزئى.
 (3465) حكم حبس مستأنف.
 (24671) حكم غرامة.
 (7087) مخالفة.
 فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (161) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 182 متهم ضُبط خلالها الآتى:
 كمية من مخدر الحشيش وزنت (16,579 كيلو جرام).
 كمية من مخدر البانجو وزنت (10,510 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الهيروين وزنت (7,432 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5,310 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,020 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الشابو وزنت (1,980 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الآيس وزنت (794 جرام).
 كمية من مخدر البودر وزنت (502 جرام).
 كمية من مخدر الفودو وزنت (80 جرام).
 كمية من مخدر الأفيون وزنت (30 جرام).
 عدد (3363) قرص مخدر.
 فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهم.
 فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (12) متهم.
 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (181) دراجة نارية مخالفة.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (17959) مخالفة مرورية متنوعة.
 فى مجال فحص السائقين: فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
 
 

البلطجة

حملات امنية

وزارة الداخلية

اسلحة نارية



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