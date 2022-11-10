تزامنا مع Cop27.. خريطة مخصصات الاستثمارات الخضراء بمصر.. إنفوجراف

وجهت الحكومة ضمن موازنة العام المالى الحالى مخصصات بقيمة 336 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات الخضراء ضمن خطتها الاستثمارية هذا العام، والتى خصصت منها نحو 40% للاقتصاد الأخضر، وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية 22/23 والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبالتزامن مع انعقاد قمة المناخ "COP 27"، جاءت مخصصات الاستثمار الأخضر هذا العام موزعة على قطاعات الدولة.
336 مليار جنيه قيمة مخصصات المشروعات الخضراء ضمن خطة الحكومة الاستثمارية 2022/2023
300 مليار جنيه للمشروعات الخضراء بقطاع النقل
26.4 مليار جنيه لقطاع الرى
2.4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء
2.8 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية
4.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق
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