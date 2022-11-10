تزامنا مع Cop27.. خريطة مخصصات الاستثمارات الخضراء بمصر.. إنفوجراف

وجهت الحكومة ضمن موازنة العام المالى الحالى مخصصات بقيمة 336 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات الخضراء ضمن خطتها الاستثمارية هذا العام، والتى خصصت منها نحو 40% للاقتصاد الأخضر، وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية 22/23 والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبالتزامن مع انعقاد قمة المناخ "COP 27"، جاءت مخصصات الاستثمار الأخضر هذا العام موزعة على قطاعات الدولة.