الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم تحويل محطات مراقبة حركة الملاحة للعمل بالطاقة الخضراء، بدلا من الوقود بالإضافة إلى تحويل حوالى 150سيارة من سيارات المرشدين للعمل بالطاقة الخضراء الغاز بدلا من الوقود.



وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة ستعلن خلال أيام على تقديم تسهيلات وتخفيضات للسفن العابرة للقناة، والتى تعمل بالطاقة الخضراء .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه هيئة قناة السويس بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وذلك على هامش زيارة كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO لقناة السويس، بمبنى المارينا الجديدة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر كلمة من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة ثم كلمة كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية IMO يليها تلقي أسئلة رجال الصحافة والإعلام والقنوات التلفزيونية .

على جانب أخر أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة سجلت الإثنين الماضي ، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققه أعلى معدل عبور يومي حيث عبرت 94 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5 مليون طن.

ويبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال53 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 مليون طن، فيما تعبر 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2 مليون طن.



وأكد الفريق ربيع أن التنامي الذي تشهده معدلات العبور اليومية في قناة السويس يعكس المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة في المجتمع الملاحي كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا.



ويعد نتاجا لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وما ترتب عن ذلك من زيادة متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.



وشدد الفريق ربيع على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة ستظل صمام الأمان للحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي، مؤكدا على تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وفق الجدول الزمني المحدد لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.



وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تسعى في ظل ما تمتلكه من مقومات وما تتبناه من سياسات وممارسات صديقة للبيئة واستراتيجيات متكاملة للتطوير لتعزيز مكانتها لتظل الممر الملاحي الأكثر توافقا مع البيئة تمهيدا للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030.



وتصدرت حركة الملاحة اليوم، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة EVER ACT المصنفة كأكبر سفينة حاويات في العالم بحمولة كلية 244 ألف طن، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سيريلانكا، فيما جاءت سفينة الحاويات APL NEW YORK التي ترفع علم سنغافورة على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 114 ألف طن في رحلتها القادمة من الأردن والمتجهة إلى المغرب .



وسجلت حركة الملاحة بالقناة، في هذا اليوم ، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث عبرت 16 سفينة حاويات و22 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 35 ناقلة، و 8 سفن من حاملات السيارات، و13 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع مابين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وسفن ويخوت سياحية و غيرها.





المؤتمر



المؤتمر



المؤتمر



جانب من المؤتمر



جانب من المؤتمر



جانب من المؤتمر



مؤتمر هيئة قناة السويس



مؤتمر هيئة قناة السويس