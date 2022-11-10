انهيار جزئى بمنزل وتصدع آخر مجاور دون حدوث خسائر بالأرواح فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

فرضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج كردونا أمنيا بدائرة قسم ثان سوهاج، وذلك عقب حدوث انهيار جزئى بمنزل بدائرة القسم وحدوث تصدع بمنزل مجاور، دون حدوث خسائر بالأرواح، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج للانتقال واتخاذ ما يلزم قانونا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج يفيد بحدوث انهيار جزئى لمنزل بدائرة القسم، وتم إخطار الجهات المختصة للتحرك والتعامل الفورى مع الواقعة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية والعقيد أسامه طنطاوى مفتش مباحث قسم ثان سوهاج والرائد شريف عبدالمحسن رئيس وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج بحدوث انهيار جزئي بمنزل دائرة القسم.

انتقلت إدارة الحماية المدنية وقوات وحدة الإنقاذ البري تبين حدوث انهيار جزئي بمنزل مكون من 3 طوابق مبني بالطوب الأحمر والطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية غير مأهول بالسكان "دون حدوث ثمة إصابات "

نتج عن ذلك حدوث بعض التصدعات بمنزل ملاصق ملك المدعو / أحمد م ه م37 سنة عامل ويقيم بذات الناحية أفاد أن المنزل ملك أحد المواطنين ويدعي ذكي أومهاجر منذ فترة طويلة وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه.