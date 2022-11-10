جاء ذلك خلال مشاركة المسؤول الأمريكي بجلسة لإعلان الفائزين في المسابقة الدولية Climatech Run2022 ضمن فعاليات اليوم الخامس من الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد بشرم الشيخ لليوم الخامس، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.



ووصف تيلور المؤتمر بأنه "حدث رائع"، مؤكدا دعم بلاده لإجراءات تخفيف الانبعاثات والتكيف المناخي والحلول الخضراء بالإضافة لدعم الابتكار والصمود نحو المناخ.



وحذر من أن التغير المناخي يمثل تهديدا لا نعرف حدوده، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع شركائها الدوليين لتقوية الأمور الخاصة بالتغير المناخي.



وأضاف: "في COP27 يجب أن نجد حلولا معا ونلقي الضوء على الابتكارات الخضراء وأن تكون هناك أجندات متعلقة بمعالجة قضايا المناخ"، مشددًا على أهمية البرامج الخضراء لمواجهة ظواهر التغير المناخي.



بدوره، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مؤتمر المناخ يظهر تسخير التكنولوجيا بإمكانياتها لتقليل انبعاثات الكربون وبناء الصمود وحماية البيئة، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تظهر القدرة على كيفية تطوير المدن الذكية وزراعة ذكية.



وقال إنهم في برنامج الأمم المتحدة لديهم معامل لتسريع وتيرة العمل من خلال تبادل الابتكارات لإيجاد الفرصة الشباب ليفكروا بشكل ابتكاري، والتعامل مع الأفكار بشكل منفتح.

بينما قال مدير الشراكات الاستراتيجية ببرنامج الغذاء العالمي في روما، استانيليك سمكانجا -خلال جلسة إعلان الفائزين- إن "أزمة تغير المناخ لم تعد أزمة محلية صغيرة وإنما أصبحت ظواهر عالمية تمس الجميع"، مضيفا أن هناك 9 ملايين شخص سيستفيدون من البرامج التي تخص المشروعات الخضراء المنفذة من خلال برنامج الغذاء العالمي.



وهنأ سمكانجا الحكومة المصرية ووزيرة التعاون الدولي على نجاح مؤتمر المناخ، مشيرًا إلى ضرورة كسر الحدود بين الدول وبناء جسور قائمة على التكنولوجيا لخدمة ملايين من البشر.



وفي ختام الجلسة، أعلنت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط الفائزين في المسابقة الدولية Climatech Run2022، إذ ذهبت الجائزة الأولى لإحدى شركات الأمن الغذائي من الولايات المتحدة الأمريكية (رايت بلانت)، وفازت أيضًا إحدى شركات إدارة المخلفات من الكاميرون، وشركة (كولتيفا) الناشئة التي تركز على الطعم والأمن الغذائي من أندونيسيا، وشركة (إرسلي) ناشئة التي تركز على الأمن الغذائي والزراعة والتكيف من المملكة المتحدة، وشركة (الذهب السائل) الناشئة المرتبطة بالتكيف في إدارة المياه في جنوب إفريقيا.