قال وزير الدفاع البريطانى بن والاس إنه سيتم تقديم ما يقرب من 1000 صاروخ "أرض-جو" إضافى لأوكرانيا، لحماية بنيتها التحتية الحيوية التى تستهدفها روسيا باستمرار.
وأضاف والاس- وفقا لما ذكرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكترونى - أن "الصواريخ ستلعب دورا حيويا في إمكانات الدفاع الجوي لأوكرانيا وحماية بنيتها التحتية الحيوية، التي تستهدفها روسيا باستمرار.
وأوضح أن المملكة المتحدة قامت بتدريب أكثر من 7400 مجند من القوات المسلحة الأوكرانية.
يشار إلى أن المعدات تتكون من قاذفات وصواريخ قادرة على إسقاط الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات الروسية بدون طيار وصواريخ كروز.
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