وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان صحفى نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أطلق هذه المبادرة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في كوب26، وقد توسع التحالف ليشمل 65 شركة، تمثل أكثر من 10 في المئة من مجموعة شركات "فورشن 2000" العالمية من حيث القيمة السوقية، بالإضافة إلى عشرة شركاء حكوميين.

وأفادت بأن الشركات الأعضاء الجدد تشمل "جنرال موتورز" و"بيبسيكو" و"ريو تينتو".

وبالإضافة إلى ذلك، أطلق تعهد "فيرست موفرز" اليوم، مجموعة غير مسبوقة من الالتزامات الجديدة، التي تركز على الأسمنت والخرسانة منخفضة الكربون "بنسبة 10 بالمائة أو أقل" حتى تقترب من الصفر بحلول عام 2030.

وبحسب البيان، يشكل "الأسمنت والخرسانة" 7 في المئة من الانبعاثات العالمية اليوم وهي في طريقها للوصول إلى 9 في المئة بحلول عام 2050.

ومن المقرر أن تنشيء الالتزامات الطموحة لتحالف "فرست موفرز"، سوقًا مبكرًا لتحفيز الاستثمار في الجيل التالي من التقنيات اللازمة لإزالة الكربون من صناعة الأسمنت.

وإجمالاً، تعهد أعضاء فيرست موفرز بتقديم 12 مليار دولار، لتوسيع نطاق الابتكارات الناشئة.

واختتمت الخارجية الأمريكية بيانها بالقول إن هذه الالتزامات ستقود الاستثمار في الجيل التالي من الفولاذ النظيف والألمنيوم والأسمنت ووقود طيران تقترب بصمته الكربونية من الصفر والنقل بالشاحنات والشحن بدون انبعاثات كربونية وإزالة ثانى أكسيد الكربون.

