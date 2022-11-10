المؤسسة الدولية الإسلامية: مصر الدولة العربية الوحيدة المحققة لنمو إيجابى فى االجائحة

كتبت -مروة الغول

على هامش المشاركة فى فعاليات قمة المناخ COP27 , التقي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك فى ظل التحديات التى تفرضها الأحداث العالمية المتلاحقة والتى اثرت بشكل مباشر على اقتصاديات دول العالم .

واوضح الملا ان هناك تنسيقا مستمراً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

كأحد شركاء التنمية من خلال المساهمة فى توفير التمويل اللازم للقطاعات الحيوية فى مصر ، مشيراً إلى أنه تم بحث برامج التعاون المشترك المستهدفة فى الأنشطة البترولية المختلفة خلال العام القادم 2023.

ومن جانبه أعرب المهندس هانى سنبل، عن إعجابه بالتنظيم الرائع لفعاليات قمة المناخ التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ ، مشيراً إلى أن المؤسسة ستواصل تقديم الحلول التجارية المتكاملة لتلبية احتياجات قطاع البترول المصرى ، وان المؤسسة على استعداد لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الجديدة فى مجالات صناعة البترول والغاز ، مشيراً إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة بين الدول العربية التى حققت نمواً إيجابياً فى ظل حدة أزمة فيروس كورونا ، وذلك يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية.