الكشف على 272 حالة بالمجان بقافلة طبية لجامعة بنها بقرية قرقشندة فى طوخ

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية قرقشندة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري ببنها، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور سيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، والدكتور محمد شاكر مدير مستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، ومديرية الصحة بالقليوبية، بحضور الدكتور أحمد شكرى نائب مدير الإدارة الصحية بطوخ.

وأكدت الدكتورة نيرمين عدلي، مختص التنمية الريفية الشاملة، أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء في تخصصات "جراحة العظام، الأطفال، أنف وأذن وحنجرة، ومسالك"، كما شارك أطباء وصيدلة وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.

وتم الكشف الطبي على أهالي القرية، حيث بلغ إجمالي الحالات 272 حالة، وعظام 123، وأطفال 77، ومسالك 32 حالة، والأنف والأذن والحنجرة 40 حالة، وصرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات اللازمة ودخول العمليات .