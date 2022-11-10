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القوات المسلحة توزع مليون ونصف المليون حصة غذائية بنصف الثمن

الخميس، 10 نوفمبر 2022 11:15 ص
القوات المسلحة توزع مليون ونصف المليون حصة غذائية بنصف الثمن القوات المسلحة المصرية
كتب زكى القاضى

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فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلي هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وتعبئة وتوزيع أكثر من مليون ونصف المليون حصة غذائية بنصف الثمن من خلال منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجميع محافظات الجمهورية.
 
حيث تم الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف داخل العبوات لتقديمها إلى المواطنين للمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية المختلفة من خلال تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة لكافة المحافظات.
 
وأعرب المواطنون عن اعتزازهم بالدور الوطنى التى تقوم به القوات المسلحة إنطلاقا من مسئوليتها الإجتماعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال تداعيات الأزمة العالمية.
 

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