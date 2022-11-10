القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالى خاص بتاجر فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي خاص بتاجر، وكشفت التحريات أن التاجر طلب من سائق سيارة ميكروباص توصيل النقود لأحد الأشخاص من المنيا إلى الجيزة، إلا أن شريك التاجر استعان بـ4 أشخاص، واستولوا على المبلغ المالى.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من تاجر أفاد فيه باستيلاء عدد من الأشخاص على مبلغ مالي خاص به، وذكر أنه سلم النقود لسائق ميكروباص لنقلها من المنيا وتوصيلها لشخص في الجيزة، إلا أن السائق فوجئ بـ5 أشخاص يستوقفونه، واستولوا على المبلغ المالى وفروا هاربين.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أن شريك التاجر استعان بباقي المتهمين، واستولوا على المبلغ المالي.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.