الفيروس المخلوى التنفسى والإنفلونزا وكورونا.. اعرف أسباب كل فيروس

كتبت إيناس البنا

يعد فيروس كورونا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والإنفلونزا من التهابات الجهاز التنفسي شديدة العدوى التي تسببها الفيروسات.

وخلال موسم العدوى، من المفيد معرفة الفرق بين الثلاثة لمنع انتشارها، لكن في بعض الأحيان ، قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من بكورونا أو الفيروس المخلوي التنفسي أو الأنفلونزا لأن جميع هذه العدوى تشترك في أعراض متشابهة.

ما الذي يسبب الفيروس المخلوي التنفسي وكورونا والإنفلونزا؟



وفقا لموقع " onlymyhealth " نتعرف على ما يسبب الفيروسات:

الفيروس المخلوي التنفسي:

هو فيروس شديد العدوى يصيب عادة الرضع والأطفال الصغار وكبار السن، في كثير من الحالات ، يصيب أيضًا الشباب ، ومع ذلك ، فهو خفيف ، بينما قد يكون شديدًا في كبار السن.

كورونا:



يحدث كورونا بسبب SARS-CoV-2 ، وهو فيروس من عائلة فيروسات كورونا، والفيروس يتحور ، وفي الوقت الحالي ، هناك العديد من المتغيرات التي تصيب الناس في جميع أنحاء العالم.

الانفلونزا:



تحدث الانفلونزا بسبب فيروس الانفلونزا وتنتشر في فصل الشتاء بسهولة أكبر، مثل فيروس كورونا، يمكن أن يتغير فيروس الإنفلونزا أيضًا من سنة إلى أخرى.

في جميع هذه الحالات، هناك احتمال أن تصبح العدوى شديدة، مما يؤدي إلى دخول المستشفى، وبالتالي، يصبح من الضروري الكشف عن الأعراض في الوقت المناسب.