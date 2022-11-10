اليوم السابع
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الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:25 م
أكرم القصاص
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COP27 يدق ناقوس الخطر ..

العالم يحتاج 300 تريليون دولار لتمويل التكيف مع تغير المناخ.. فيديو

الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:20 م
العالم يحتاج 300 تريليون دولار لتمويل التكيف مع تغير المناخ.. فيديو تمويل التكيف مع تغير المناخ

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جعلت الأزمات التى يشهدها العالم تمويل التكيف مع التغيرات المناخية أمرا بالغ الأهمية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ أكدت أن الأرقام توضح حاجة العالم لـ300 تريليون دولار للتكيف مع التغيرات المناخية حتى 2030، وأرجعت صعوبة توفير هذا الرقم إلى أن التكيف أمر غير جاذب للتمويل البنكى.
 
 
الوزيرة أشارت إلى ضرورة ربط التكيف بالاستثمار وترجمة إجراءاته إلى قيمة نقدية.
 
المفوضية العالمية للتكيف أشارت إلى استثمار 1.8 تريليون دولار عالميا فى التكيف، سواء أنظمة الإنذار المبكر أو البنية التحتية المقاومة للمناخ يمكن أن تنتج 7.1 تريليون دولار، وأكدت أن COP27 هو مؤتمر التنفيذ نجتمع لنناقش كيفية الانتقال العادل للطاقة منخفضة التكلفة لتسريع العمل المناخى، ونطمح لتحويل التكيف لهدف قابل للتنفيذ والاستثمار فيه.

300 تريليون دولار

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