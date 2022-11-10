الطقس اليوم.. فرص أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب البحر الأحمر

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى الطقس اليوم معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مائل للحرارة على جنوب البلاد.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب محافظة البحرالأحمر(حلايب-شلاتين-مرسى علم).

ويشهد الطقس اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سينا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.