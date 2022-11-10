اليوم السابع
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"الشقة من حق الزوجة".. "6 حالات تحتفظ فيهم أم العيال بعش الزوجية"

الخميس، 10 نوفمبر 2022 04:00 ص
"الشقة من حق الزوجة".. "6 حالات تحتفظ فيهم أم العيال بعش الزوجية" محكمة الأسرة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات التى تحصل فيها الزوجة على منزل الزوجية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يجوز فيها للزوجة الاحتفاظ بعش الزوجية طبقاً للقانون.
 
 
1-أن تكون الزوجة حاضنة شرعاً.
 
2-عدم بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة.
 
3-عدم اختيار الحاضنة للبدل المادى "أجر المسكن"، بديلاً على الاستمرار فى عش الزوجية.
 
4-عدم تهيئة المطلق لمسكن بديل مناسب للمحضون والحاضنة سواء كان ذلك المسكن تمليك أو إيجار.
 
5-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
 
6-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.
 
 

محكمة الاسرة

الشقة من حق الزوجة

القانون المصرى

عش الزوجية



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