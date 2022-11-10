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الدفاع النرويجية تعلن تقديم أكثر من 147 مليون دولار لكييف

الخميس، 10 نوفمبر 2022 10:00 م
الدفاع النرويجية تعلن تقديم أكثر من 147 مليون دولار لكييف الحرب الروسية الأوكرانية
كتب محمد جمال

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أعلن وزير الدفاع النرويجى بيورن أريلد جراهام، أن الحكومة النرويجية ستقدم أكثر من 147 مليون دولار إلى أوكرانيا من خلال الصندوق الدولى لأوكرانيا الذى أنشأته بريطانيا، بحسب "روسيا اليوم".
 
وقال الوزير: "تستعد الحكومة النرويجية لإرسال ما يقرب من 1.5 مليار كرونة إلى الصندوق الدولي الذي تنظمه بريطانيا لدعم أوكرانيا.. وسيكون هذا بالإضافة إلى 400 مليون كرونة كانت النرويج قد تبرعت بها سابقا للصندوق.. وقد استخدمت هذه الأموال لشراء طائرات مسيّرة ومعدات عسكرية وقذائف مدفعية".
 
ويذكر أن النرويج خصصت في المجموع 4.4 مليار كرونة نرويجية، أي ما يزيد عن 430 مليون دولار، لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا في عامي 2022 و2023.
 
وفي وقت سابق، أرسلت الدولة الاسكندنافية ما يزيد عن 39.2 مليون دولار إلى أوكرانيا من خلال الصندوق.

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