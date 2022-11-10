التحفظ على دقيق بدون ترخيص وضبط زيت طعام بدون فواتير فى حملات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة مكبرة شملت المرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية والمخابز السياحية والبلدية بدائرة مركز ومدينة الطود.

أسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير العديد من القضايا من أبرزها، ضبط مخبز فينو وحلوى من العجين بدون ترخيص من قبل الجهات المختصة، وتم التحفظ على ربع طن دقيق فاخر بدون فواتير وتم العرض على النيابة العامة، كما تم ضبط سيارة محملة بعدد 15 كرتونة زيت طعام وتحمل علامة تجارية لإحدى شركات المكرونة الشهيرة وبدون فواتير، وضبط مطعم شعبي بدون ترخيص ويستخدم أسطوانة بوتاجاز منزلية بتوصيلات خطيرة تعرض المواطنين للخطر الداهم.

ونجحت جهود تلك الحملات أيضاً فى تحرير محضر بدون ترخيص لعدد واحد سوبر ماركت وعدد 2 محضر عدم حمل شهادة صحية أثناء التعامل مع الأغذية، كما تم المرور على مخابز بناحية بندر الأقصر، وتم تحرير عدد 3 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن القانونى، حيث ناشد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر جميع المسئولين بالمحافظة بضرورة تكاتف الجهود المبذولة لتحقيق الإستقرار، خاصة في الظروف الإقتصادية التي يمر بها العالم، كما أكد على أهمية التواجد الميداني في تلك الفترة من العاملين بقطاع التموين على مدار الساعة والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية.



تموين الأقصر تضبط زيت طعام بدون فواتير



حملات تموينية فى مدينة الطود