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البنتاجون يقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

الخميس، 10 نوفمبر 2022 09:21 م
البنتاجون يقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار جيك سوليفان
كتب محمد جمال

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أقرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تتضمن أنظمة دفاع صاروخى، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

يذكر أن، صرح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، أن واشنطن ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي.
 
وقال سوليفان: "ستعلن الولايات المتحدة اليوم عن حزمة أخرى من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، والتي تشمل منظومات دفاع جوي مهمة مثل صواريخ هوك، بالإضافة إلى أربعة أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز أفينجر مزودة بصواريخ ستينغر".
 
ووفقا لمتحدث باسم البيت الأبيض، ستكون هذه المساعدة "مهمة للغاية" في التصدي للطائرات المسيّرة.

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