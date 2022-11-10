الأطفال يزرعون الأشجار بدسوق فى كفر الشيخ تفاعلا مع مؤتمر المناخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت بعض مدارس محافظة كفر الشيخ، عددا من الفعاليات تفاعلا مع مؤتمر المناخ الذي يعقد بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمناقشة المعلمين الطلاب عن المؤتمر وفعالياته، والغرض منها، إضافة لمشروعات حياة كريمة التي تشهدها المحافظة في قرى مطوبس، بالإضافة للمراكز الأربعة التي تشملها المرحلة الثانية.

فشهدت مدرسة الشهيد رفعت رجب الابتدائية بشباس الشهداء، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، زراعة الأطفال للأشجار، وزيادة المساحات الخضراء بها، ضمن ترسيخ مفهوم الوعي البيئي واتحضر للأخضر لدي رياض أطفال الروضة، وتوصيل مفهوم الممارسات الخاطئة التي تؤثر على النباتات الخضراء وتلوث البيئة وكيف نرعي النبات ونحافظ عليه، بإشراف محمد عبد المنصف عليبة، مدير المدرسة، ومحمد حلمى معوض، وكيل المدرسة.

كما شهدت مدرسة الزهور الرسمية للغات، ندوة عن مؤتمر المناخ " 27 "COP، المقام بشرم الشيخ بإشراف شرم حسام الأشموني مدير المدرسة، وتوضيح أهم أسباب التغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة، من خلال ندوة علمية بالمحطة، وألقى المحاضرة الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا لشئون الإرشاد والتدريب، ورئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بكفر الشيخ، كما تناول السماحي، فعاليات المؤتمر وأهميته، ومشاركة دول العالم، واهتمام الدولة بالحدث العالمي، والاستعداد له جيداُ، والفعاليات المتميزة التي شهدها المؤتمر، بالإضافة لتوضيح خطر التلوث على البيئة.



اطفال يشاركون في زراعة الاشجار



التخلص من الممارسات الخاطئة المضرة بالنباتات



الحضور بالندوة



الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا



الشرح عن اهمية نهر النيل



الطلاب اثناء الاستماع بالندوة



الطلاب والطالبات الحضور خلال الندوة



تأثير التلوث على صحة الانسان



تعريف الأطفال بهمية الزراعة



تفاعل الطلاب والطالبات



تفاعل لطالبات



جانب من التزجيهات لتعريف الطلاب باهمية المؤتمر



جانب من الحضور



جانب من الفعاليات بالمدرسة لرياض الاطفال



زراعة الاطفال للاشجار



طفل يحفر لزراعة شجرة



طفل يسقي زراعة



طفل يسقي شجرة



طفلان يمسكان بورق اشجار



لافته تحملها طفلة عن ترشيد الاستهلاك