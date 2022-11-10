اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 09:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الأطفال يزرعون الأشجار بدسوق فى كفر الشيخ تفاعلا مع مؤتمر المناخ.. صور

الخميس، 10 نوفمبر 2022 08:35 م
الأطفال يزرعون الأشجار بدسوق فى كفر الشيخ تفاعلا مع مؤتمر المناخ.. صور طفل يسقي شجرة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت بعض مدارس محافظة كفر الشيخ، عددا من الفعاليات تفاعلا مع مؤتمر المناخ الذي يعقد بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمناقشة المعلمين الطلاب عن المؤتمر وفعالياته، والغرض منها، إضافة لمشروعات حياة كريمة التي تشهدها المحافظة في قرى مطوبس، بالإضافة للمراكز الأربعة التي تشملها المرحلة الثانية.

فشهدت مدرسة الشهيد رفعت رجب الابتدائية بشباس الشهداء، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، زراعة الأطفال للأشجار، وزيادة المساحات الخضراء بها، ضمن ترسيخ مفهوم الوعي البيئي واتحضر للأخضر لدي رياض أطفال الروضة، وتوصيل مفهوم الممارسات الخاطئة التي تؤثر على النباتات الخضراء وتلوث البيئة وكيف نرعي النبات ونحافظ عليه، بإشراف محمد عبد المنصف عليبة، مدير المدرسة، ومحمد حلمى معوض، وكيل المدرسة.

كما شهدت مدرسة الزهور الرسمية للغات، ندوة عن مؤتمر المناخ " 27 "COP، المقام بشرم الشيخ بإشراف شرم حسام الأشموني مدير المدرسة، وتوضيح أهم أسباب التغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة، من خلال ندوة علمية بالمحطة، وألقى المحاضرة الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا لشئون الإرشاد والتدريب، ورئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بكفر الشيخ، كما تناول السماحي، فعاليات المؤتمر وأهميته، ومشاركة دول العالم، واهتمام الدولة بالحدث العالمي، والاستعداد له جيداُ،  والفعاليات المتميزة التي شهدها المؤتمر، بالإضافة لتوضيح خطر التلوث على البيئة.

 

اطفال يشاركون في زراعة الاشجار
اطفال يشاركون في زراعة الاشجار

 

التخلص نمن الممارسات الخاطئة المضرة بالنباتات
التخلص من الممارسات الخاطئة المضرة بالنباتات

 

الحضور بالندوة
الحضور بالندوة

 

الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا
الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا

 

الشرح عن اهمية نهر النيل
الشرح عن اهمية نهر النيل

 

الطلاب اثناء الاستماع بالندوة
الطلاب اثناء الاستماع بالندوة

 

الطلاب والطالبات الحضور خلال الندوة
الطلاب والطالبات الحضور خلال الندوة

 

تأثير التلوث على صحة الانسان
تأثير التلوث على صحة الانسان

 

تعريف الأطفال بهمية الزراعة
تعريف الأطفال بهمية الزراعة

 

تفاعل الطلاب والطالبات
تفاعل الطلاب والطالبات

 

تفاعل لطالبات
تفاعل لطالبات

 

جانب من التزجيهات لتعريف الطلاب باهمية المؤتمر
جانب من التزجيهات لتعريف الطلاب باهمية المؤتمر

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

جانب من الفعاليات بالمدرسة لرياض الاطفال
جانب من الفعاليات بالمدرسة لرياض الاطفال

 

زراعة الاطفال للاشجار
زراعة الاطفال للاشجار

 

طفل يحفر لزراعة شجرة
طفل يحفر لزراعة شجرة

 

طفل يسقي زراعة
طفل يسقي زراعة

 

طفل يسقي شجرة
طفل يسقي شجرة

 

طفلان يمسكان بورق اشجار
طفلان يمسكان بورق اشجار

 

لافته تحملها طفلة عن ترشيد الاستهلاك
لافته تحملها طفلة عن ترشيد الاستهلاك

 

لافته يمسكها طفل تعبر عن اهمية الخضرة
لافته يمسكها طفل تعبر عن اهمية الخضرة

 


قمة المناخ

كفر الشيخ

مؤتمر المناخ

اتحضر للأخضر

ندوة علمية

التنمية المستدامة

زراعة الأشجار



الموضوعات المتعلقة

رئيس البيئة بسلطنة عمان للقاهرة الإخبارية: مخرجات قمة المناخ لإنقاذ الكوكب

الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:59 م

خالد عكاشة لـ"اليوم": تنظيم قمة المناخ وصل للإبهار ونتوقع عائدات ضخمة منه

الخميس، 10 نوفمبر 2022 06:17 م

‎"المبانى الخضراء" ضمن جلسة نقاشية لـ"منتدى شباب العالم" فى "قمة المناخ"

الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:53 م

وزيرة البيئة تستقبل المغامر المصرى "على عبده" بقمة المناخ cop27 لتهنئتة بنجاح مبادرة "رحلة إلى قمة المناخ"

الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:41 م

وزيرة التنمية المستدامة بالمغرب: نجاح مصر فى تنظيم قمة المناخ يرفع اسم كل عربى

الخميس، 10 نوفمبر 2022 04:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة