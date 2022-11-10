استمرار المرور على المنازل المقامة على أراض أملاك الدولة بالشرقية لتقنين الوضع

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات اليومية بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والمنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم.



وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز (الحسينية) بالتنسيق مع اللجنة المشكلة لمتابعة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة المشكله من إدارتي أملاك الدولة و المتابعة الميدانية بالمحافظة، وبحضور رئيس الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم المرور على 15 منزل مقامه على أراضي أملاك الدولة بمنطقه (التل) وتم التنبيه علي أصحابها بسرعة تقنين أوضاعهم بإدارة الأملاك بالشرقية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.



وتستمر الأجهزة التنفيذية في حصر جميع المنازل المُقامة على اراضي املاك الدولة والتي لم يقدم أصحابها المتعدين بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة وكذلك حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه التصالح وفرض هيبه الدولة وسيادة القانون على الجميع.