استقطاع حارة مرورية من طريق الواحات الصحراوى بسبب أعمال تطوير

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف إدارة المرور على استقطاع حارة مرورية بطريق الواحات الصحراوى عند تقاطعه مع الطريق الدائرى، بالاتجاه القادم من طريق الفيوم باتجاه مناطق 6 أكتوبر، بدءاً من الساعة الواحدة من صباح غد الجمعة وحتى انتهاء أعمال توسعة كوبرى 8 على طريق الواحات، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى أنه فى إطار تنفيذ أعمال توسعة كوبري (8) الكائن أعلى طريق الواحات تحديداً أعلى تقاطع الطريق الدائرى مع طريق الواحات، ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى حيث سيتم استقطاع حارة مرورية من الطريق بعرض 5 أمتار فقط بجوار الجزيرة الوسطى (أسفل الكوبرى) المشار إليه بطريق الواحات، بالاتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه مناطق 6 أكتوبر، وذلك ابتداء من الساعة الــ1 صباح غد الجمعة وحتى انتهاء الأعمال.

ولفت المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتحذير المواطنين بوجود منطقة أعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية.