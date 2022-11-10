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ارتفاع عدد مقاعد الجمهوريين فى انتخابات مجلس النواب الأمريكى إلى 209

الخميس، 10 نوفمبر 2022 09:43 م
ارتفاع عدد مقاعد الجمهوريين فى انتخابات مجلس النواب الأمريكى إلى 209 الانتخابات الأمريكية - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن عدد مقاعد الحزب الجمهورى بمجلس النواب الأمريكى ارتفع إلى 209، مقابل 191 مقعدا للحزب الديمقراطى، وأوضحت الشبكة الأمريكية أن هذا الارتفاع جاء بعد إعادة انتخاب النائب الجمهورى جاى أوبيرنولت على حساب المرشح الديمقراطى ديريك مارشال، فى الدائرة الانتخابية 23 التابعة لولاية ​كاليفورنيا​.
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هذا وسيتمكن أحد الأحزاب من السيطرة على مجلس النواب فى حال حصوله على 218 مقعدا، من مجموع 435 مقعدا في المجلس.
 
ووفقا لتوقعات الـCNN فإنه لا يفصل الجمهوريون سوى عدد قليل من المقاعد عن السيطرة على مجلس النواب، مبينة أن مرشحي الحزب الجمهوري يحتاجون إلى الفوز بسبعة من المقاعد التنافسية المتبقية في مجلس النواب، بالإضافة إلى الحصول على مقعدين كانا يشغلهما الديمقراطيون سابقا للوصول إلى إجمالي 218 مقعدا اللازمة للحصول على الأغلبية.
 
ويمتلك الديمقراطيون 189 مقعدا، بما في ذلك 4 مقاعد صغيرة، بينما يمتلك الجمهوريون 209 مقاعد، بما في ذلك 16 مقعدا صغيرا.

الانتخابات النصفية

انتخابات التجديد النصفى

النواب الأمريكى

الشيوخ الأمريكى

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