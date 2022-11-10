اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 نوفمبر 2022 05:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص نتيجة سقوط سيارة ملاكى بترعة الساحل بطريق طلخا المنصورة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 03:36 م
إصابة 3 أشخاص نتيجة سقوط سيارة ملاكى بترعة الساحل بطريق طلخا المنصورة جانب من الحادث
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين وسقوط إحداهما فى ترعة الساحل على طريق طلخا المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم لمستشفى طوارئ المنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الساحل، أمام قرية شرنقاش، وذلك بعد اصطدامها بأخرى ربع نقل، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من ناصر محمد الدمرداش 58 سنة، وانشراح عبد القادر عبد الهادي 45 سنة، ومصباح محمد عبد الخبير 45 سنة.

وتم نقل المصابين للمستشفى، وحالتهم مستقرة، وتم انتشال السيارة من الترعة، ورفع آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحادث (1)
 
الحادث (2)
 
جانب من الحادث (1)
 
جانب من الحادث (2)
 
جانب من الحادث (3)
 

سيارة ملاكي

ترعة الساحل

طلخا

المنصورة

مركز شرطة طلخا

مديرية أمن الدقهلية

مستشفي الطوارئ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة