إصابة 3 أشخاص نتيجة سقوط سيارة ملاكى بترعة الساحل بطريق طلخا المنصورة

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين وسقوط إحداهما فى ترعة الساحل على طريق طلخا المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم لمستشفى طوارئ المنصورة لتلقي العلاج اللازم.
وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الساحل، أمام قرية شرنقاش، وذلك بعد اصطدامها بأخرى ربع نقل، ووجود مصابين.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من ناصر محمد الدمرداش 58 سنة، وانشراح عبد القادر عبد الهادي 45 سنة، ومصباح محمد عبد الخبير 45 سنة.
وتم نقل المصابين للمستشفى، وحالتهم مستقرة، وتم انتشال السيارة من الترعة، ورفع آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إصابة 3 أشخاص نتيجة سقوط سيارة ملاكى بترعة الساحل بطريق طلخا المنصورةالخميس، 10 نوفمبر 2022 03:36 م
جانب من الحادث
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أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين وسقوط إحداهما فى ترعة الساحل على طريق طلخا المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقلهم لمستشفى طوارئ المنصورة لتلقي العلاج اللازم.
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