اليوم السابع
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إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين بشارع مراد فى الجيزة

الخميس، 10 نوفمبر 2022 02:21 م
إصابة شخصين إثر تصادم سيارتين بشارع مراد فى الجيزة حادث مرورى بشارع مراد
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان إثر حادث تصادم ميكروباص بسيارة أجرة " تاكسى" ثم اصطدامه عمود إنارة فى شارع مراد بدائرة قسم الجيزة، وتم نقل المصابين الى المستشفى ، وتم نقل حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بحادث تصادم سيارتين بشارع مراد بنطاق قسم الجيزة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين تصادم ميكرباص بتاكسى ثم عمود إنارة بشارع مراد ونتج عنها إصابة شخصان ونقلوا الى المستشفى وتم التحفظ على سائقى السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

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