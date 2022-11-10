إصابة سيدة إثر سقوطها من أعلى رصيف محطة السكة الحديد فى الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت محطة سكة الحديد بكفر الزيات في محافظة الغربية، إصابة سيدة بسحجات وكدمات في الجسد، وذلك بعدما انزلقت قدماها وسقطت بين الرصيف والقطار أثناء تحرك القطار من المحطة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارًا من نقطة شرطة سكة حديد كفر الزيات بسقوط سيدة بين الرصيف وقطار "الإسكندرية - القاهرة" أثناء تحركه من المحطة، وعلى الفور انتقلت نقطة شرطة سكة حديد بالمحطة، وتبين أنها مقيمة بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، وأثناء محاولتها ركوب القطار برفقة أطفالها انزلقت قدماها أثناء تحرك القطار، وسقطت بين الرصيف والقطار مما أدى إلى إصابتها بسحجات وكدمات، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقى العلاج اللازم.