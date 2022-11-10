أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة لمحطات الطوالى الإسكندرية

ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة إلى محطات الطوالى الإسكندرية:
-من القاهرة لـ قها 30 جنيه.
-من القاهرة لـ طوخ 30 جنيه.
-من القاهرة لـ بنها 30 جنيه.
-من القاهرة لـ قويسنا 40 جنيه.
-من القاهرة لـ بركة السبع 40 جنيه.
-من القاهرة لـ طنطا 45 جنيه.
-من القاهرة لـ كفر الزيات 45 جنيه.
-من القاهرة لـ التوفيقية 45 جنيه.
-من القاهرة لـ ايتاى البرود 50 جنيه.
-من القاهرة لـ دمنهور 55 جنيه.
-من القاهرة لـ أبو حمص 60 جنيه.
-من القاهرة لـ كفر الدوار 60 جنيه.
-من القاهرة لـ سيدى جابر 70 جنيه.
-من القاهرة لـ الإسكندرية 70 جنيه.
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