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أزهر الشرقية يكرم بطلة العالم وأفريقيا للكاراتيه.. صور

الخميس، 10 نوفمبر 2022 12:16 م
أزهر الشرقية يكرم بطلة العالم وأفريقيا للكاراتيه.. صور أزهر الشرقية يكرم بطلة العالم وأفريقيا
الشرقية - إيمان مهنى

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كرم الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، الطالبة جنة محمود حسن على، طالبة بالصف الثالت الثانوى الأزهرى بمعهد فتيات هيهيا الثانوى لتفوقها الرياضى وحصولها على العديد من الجوائز العالمية.
 
حصلت الطالبة على العديد من الجوائز العالمية في الكارتية أهمها ما يلي: ذهبية بطولة العالم للكارتية التي عقدت بتركيا أكتوبر 2022، ذهبية بطولة أفريقيا ديسمبر 2021  ذهبية بطولة شمال أفريقيا بتونس، وبرونزية الدوري العالمي بقبرص أكتوبر 2021.
 
كما قام فضيلته بتكريم كابتن أحمد وهدان معلم بالأزهر الشريف والمدير الفني بنادي هيهيا الرياضي، كما وجه الشكر إلى رئيس مجلس الإدارة محاسب عاطف السيد إبراهيم لدعمه الدائم لطلاب الأزهر الشريف .
 
وناشد رئيس أزهر الشرقية أسرة الطالبة ببذل مزيد من الجهد وتوفير البيئة والمناخ المناسب لهذة الموهبة التي وهبها الله العديد من المزايا، مؤكدًا دعمه الكامل للطالبة لتحقيق أفضل النتائج على كافة الأصعدة.
 
 
أزهر الشرقية يكرم بطلة العالم وأفريقي (1)
أزهر الشرقية يكرم بطلة العالم وأفريقي (1)

أزهر الشرقية يكرم بطلة العالم وأفريقي (2)
أزهر الشرقية يكرم بطلة العالم وأفريقيا
 
 

 


الشرقية

أزهر الشرقية

بطلة العالم للكاراتيه

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