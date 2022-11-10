أخبار مصر.. مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتحويل المؤسسات الحكومية لـ"ذكية"

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، أبرزها حضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتحويل المؤسسات الحكومية إلى "ذكية".

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد".. صور

تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد" بجميع أنحاء الجمهورية حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتحويل المؤسسات الحكومية إلى "ذكية"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "هانويل" مصر، وذلك بشأن تحقيق التميز التشغيلي الرقمي المستدام للمؤسسات الحكومية المصرية وتحويلها إلى مؤسسات ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الرئيس السيسى يقود ماراثون دراجات ويتفقد المنطقة الخضراء بـcop27

.. إنفوجراف

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، الفعاليات المُقامة بالمنطقة الخضراء فى مؤتمر قمة المُناخ (COP27)، والمُنعقد فى مدينة السلام "شرم الشيخ".

مصر ترسل مساعدات طبية إلى لبنان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم الأشقاءاللبنانيين لمجابهة تفشى وباء الكوليرا، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب اللبنانى الشقيق، لمساعدتهم فى السيطرة على تفشي وباء الكوليرا.

الرئيس السيسى يتفقد فعاليات المنطقة الخضراء ويلتقى أعضاء اللجنة المنظمة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الخميس، الفعاليات المُقامة بالمنطقة الخضراء في مؤتمر قمة المُناخ (COP27)، والمُنعقد في مدينة السلام "شرم الشيخ".

وقفة احتجاجية لنشطاء البيئة فى مؤتمر المناخ تحت شعار "من أجل العدالة المناخية"

شهدت المنطقة الخضراء منذ صباح اليوم الخميس، تظاهرات من نشطاء البيئة المصريين والأفارقة للمطالبة بتحقيق العدالة المناخية.

الرئيس السيسى يصدق على منحة كورية لتحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والكورية الجنوبية، بشأن تقديم حكومة كوريا إلى حكومة مصر منحة لا تتجاوز قيمتها 7 مليون و900 ألف دولار أمريكى، للمساهمة فى تنفيذ مشروع "تحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر" الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20-1-2022.

نانسى بيلوسى تقود وفد "الديمقراطيين" للمشاركة فى كوب 27 بشرم الشيخ

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، أنها ستقود وفد الكونجرس فى محادثات الأمم المتحدة المنعقدة فى شرم الشيخ.

اعرف حقوقك.. ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مواده من المادة 34 وحتى المادة 46، ضوابط أجور العاملين بالقطاع الخاص، لضمان انتظام العمل داخل المؤسسة وحفظ حقوق العاملين.

تعرف على قرارات النيابة الإدارية بواقعة انهيار عقار إمبابة

اتخذت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الثاني، برئاسة المستشار أحمد جلال وإشراف المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، عددا من الإجراءات في تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار سكني بمنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة، والذي أسفر عن وفاة 3 مواطنين وإصابة آخرين بإصابات مختلفة.

درجات الحرارة حتى الاثنين.. الصغرى تنخفض لـ14 درجة ببعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

التعليم: لا صحة لإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل وتعديل البابل شيت

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لإلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل وتعديل البابل شيت، موضحة أن امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل قائم ولم يتم إلغائه.

النقض تحدد 11 فبراير لنظر طعن فتاة التيك توك مودة الأدهم على سجنها 6 سنوات

حددت محكمة النقض فى طعن فتاة التيك توك مودة الأدهم رقم 12737 لسنة 91 قضائية جلسة 11 فبراير القادم للمرافعة فى الحكم الصادر بسجنها مع آخرين ست سنوات.

غرفة الحبوب: مخزون القمح يتجاوز الـ5 أشهر وجميع السلع الغذائية متوفرة بالأسواق

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار مد صرف الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% للمخابز السياحية حتى النهاية العام الجاري بدلا من منتصف نوفمبر الحالي يصب في مصلحة المواطن من حيث توفير الخبز السياحى "الحر" وأيضا الفينو.

أسعار الذهب اليوم تنخفض جنيهين.. وعيار 21 يسجل 1222جنيها

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 10 نوفمبر 2022 تراجع بحوالي 2 جنيه للجرام ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1222 جنيها للجرام مقابل 1224 جنيها، وذلك بسبب عوامل العرض والطلب.

فيفا يدعو عصام الحضرى لحضور مباريات كأس العالم

تلقى عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي ، الدعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحضور مباريات كأس العالم في قطر التي تنطلق 20 نوفمبر الجاري.

ماركو رويس يغيب عن منتخب ألمانيا فى كأس العالم 2022

كشفت قناة سكاى ألمانيا أن ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند لن يكون متواجدًا فى قائمة منتخب ألمانيا، التى تستعد للمشاركة فى كأس العالم 2022 بقطر، وسيتم الإعلان عنها فى وقت لاحق اليوم.

مواعيد مباريات اليوم.. ريال مدريد ضد قادش ومان يونايتد مع أستون فيلا

تقام اليوم الخميس 10-11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها مواجهة ريال مدريد ضد قادش فى الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا فى كأس الرابطة الإنجليزية.

وبدأ العد التنازلى.. مواعيد مباريات دور المجموعات فى كأس العالم 2022

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم التي تحمل رقم 22 في التاريخ، في قطر بدءا من 20 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

الرئيس السيسى يتفقد الفعاليات المُقامة بالمنطقة الخضراء بمؤتمر قمة المُناخ (COP27).. ويشارك فى ماراثون ركوب الدراجات مع مجموعة من الشباب لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة.. ويلتقى اللجنة المنظمة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، الفعاليات المُقامة بالمنطقة الخضراء فى مؤتمر قمة المُناخ (COP27)، والمُنعقد فى مدينة السلام "شرم الشيخ".

حكاية مصرية اسمها "قرية الشباب".. 50 فدانا بصحراء سيناء حولها الشباب من كل المحافظات لمنطقة إنتاج خضراء.. على أرضها مزرعة زيتون ومعصرة ومصنع تخليل بمواصفات عالمية.. والقرية تقدم خدماتها للمزارعين بشمال سيناء

"قرية الشباب النموذجية"، اسم مشروع زراعى وانتاجى ناجح حققته الشباب والرياضة بشمال سيناء باستصلاح مساحة من رمال صحراوية بسيناء وتخضيرها وزراعتها بالزيتون وإقامة وحدات ومصانع انتاج زراعى قائم على انتاجها فى مدينة العريش بجهود شباب من كل محافظات مصر المشاركين فى المعسكرات الصيفية التى شهدتها المحافظة.