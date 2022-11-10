أخبار البورصة اليوم الخميس 10-11-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 10-11-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 782.063 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ العبوات الطبية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 782.063 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 374.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.2 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.3%، والعرب على 8.57%، واستحوذت المؤسسات على 37.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.61%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.7 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.7 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 2092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 14181 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4800 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 3459 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1235 نقطة.

وصعدت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي عدد 500 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، 150 ألف سهم، 84 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مدينة نصر للإسكان والتعمير، مصر للفنادق، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 عدد 87 ألف سهم، 2000 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة بالم هيلز للتعمير، مبيعات بلغت 17.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر عام 2022 متجاوزة مستوى المبيعات المحققة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 بإجمالي 17.3 مليار جنيه مسجلة رقمًا قياسيًا في تاريخ الشركة، وبلغت إيرادات الشركة 9.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 62% على أساس سنوي، وصافي ربح بعد الضرائب 911 مليون جنيه بمعدل نمو 43% على أساس سنوي.

ووافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، على تنفيذ عملية توريق في حدود مبلغ 1.5 مليار جنيه مع شركة المجموعة المالية للتوريق.

وحققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 465.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 401.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 15.8%، وحققت الشركة أرباح بلغت 158.5 مليون جنيه مقارنة مع 95.3 مليون جنيه أرباح خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 66.27%.

وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إيرادات بلغت 15.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 20 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة انخفاض 20%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 66.4 مليون جنيه مقارنة مع 38.5 مليون جنيه أرباح خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 72%.

بلتون

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن الشركة حصلت على قرض مساند حسن من الشركات التابعة للمساهم الرئيسي لمدة عام بدون فائدة سيتم استخدامه في توفير السيولة اللازمة لدعم أنشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتحسين وتطوير النظم التكنولوجيا الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز الهيكل التمويلي للمجموعة.