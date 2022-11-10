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«تحيا مصر بيكم».. الشباب فى قلب 27 COP.. "اليوم السابع"

الخميس، 10 نوفمبر 2022 07:00 م
«تحيا مصر بيكم».. الشباب فى قلب 27 COP.. "اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، «تحيا مصر بيكم».. الشباب فى قلب 27 COP، الرئيس السيسى يشارك فى ماراثون الدراجات ويوجه رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة.. الرئيس يتفقد المنطقة الخضراء.. ويشكر الشباب على الصورة العالمية المشرفة عن مصر.

 

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..
 


 

ـ «تحيا مصر بيكم».. الشباب فى قلب 27 COP
 

ـ الرئيس السيسى يشارك فى ماراثون الدراجات ويوجه رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة.. الرئيس يتفقد المنطقة الخضراء.. ويشكر الشباب على الصورة العالمية المشرفة عن مصر


 

ـ 6 محاور تحرص الدولة عليها اهتماما بالشباب.. مؤتمرات ومنتديات شباب.. تمكين سياسى.. تنفيذ آلاف الوحدات السكنية للشباب.. تطوير الوحدات ومراكز الشباب.. 50% نسبة تمثيل المرأة والشباب بمجلس النواب.. توفير فرص عمل من خلال «حياة كريمة»
 

 

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27 COP

ماراثون الدراجات

الرئيس السيسى

اليوم السابع




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