210 محاضر لمخالفات بالأسواق والمخابز وضبط 7 أطنان دقيق و أرز ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية، للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية، من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون على المخالفين،وذلك بالتنسيق بين أجهزة وإدارات ومكاتب التموين والوحدات المحلية والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، لمجابهة كافة صور التلاعب بأسعار السلع والغش التجاري ومحاولات الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة للمغالاة في الأسعار واستغلال أية ظروف طارئة.

جاء ذلك خلال متابعته لجهود ونتائج الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال اليومين الماضيين، واستهدفت المرور والتفتيش على المخابزالبلدية والأسواق والمحلات وكافة الأنشطة التجارية، لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وإنتاج الخبز بالمواصفات القياسية والأوزان المقررة ومواجهة التلاعب أو الغش التجاري، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، ولضمان جودة و سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين

وتبين من التقرير،الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبدالله، الإشارة إلى تم توجيه عدة حملات خلال الفترة المذكورة، أسفرت عن تحرير 210 محضراً لمخالفات تموينية لمحلات تجارية ومخابز بلدية ،والتي تنوعت ما بين : عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية ، بيع بأزيد من السعر، إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، عدم نظافة المخبز وتدني الحالة العامة لمستوى النظافة، عدم وضع قائمة للتشغيل، عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين وغيرها من المخالفات

كما تمكنت الحملات من ضبط تاجر أعلاف لحيازته 14 كرتونة بها مواد مجهولة لتصنيع العلف الحيواني ، بجانب ضبط طن علف و82 شيكارة أرز مجهول المصدر وبدون فواتير، وضبط 6 أجولة لمبيدات ومخصبات منتهية الصلاحية "مخصبات أزوتية، مبيدات فطرية داخل أحد محلات بيع المبيدات والأسمدة،بالإضافة إلى التحفظ على كميات من المكرونة والحلويات الشرقية منتهية الصلاحية ، فضلاً عن التحفظ على 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن لبيع الدقيق الحر ، بعد قيام صاحب المخزن بإعادة تدوير الشكاير داخل أجولة استخراج 72% للاتجار والتربح منها بالمخالفة للقانون

من جهته، أوضح وكيل التموين، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،يتم تكثيف الحملات "صباحي ومسائي"، لرصد أماكن تخزين السلع سواء كانت سلع غذائية أو غير غذائية لمنع حجبها عن التداول أواحتكارها لزيادة أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، ضمن خطة المديرية لمراقبة الاسواق وتأمين وصول السلع للمواطنين بالجودة المطلوبة السعر المناسب.