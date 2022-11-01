وفد برئاسة رئيس الشهر العقارى يهنئ رئيس هيئة المساحة وتفعيل التعاون فى تسجيل العقارات

كتب إبراهيم قاسم

قدم وفد من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق برئاسة الدكتور جمال ياقوت رئيس المصلحة، التهنئة للمهندس أيمن عبد السلام شديد لتوليه منصب رفيع المستوى وهو رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمساحة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل بشأن التنسيق مع كافة جهات الدولة، حيث قام وفد برئاسة الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري وعضو مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، برفقة سيد سلامة أمين عام المصلحة والدكتور أيمن عواد الأمين العام المساعد للشئون القانونية والدكتور السيد فرج الله الأمين العام المساعد لشئون التفتيش الفني والدكتور أحمد الصيفي مدير المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، بالتوجه الى المهندس أيمن عبد السلام لتقديم له التهنئة والمباركة على توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وفى بداية اللقاء نقل الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري، تهنئة المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، فيما استعرض رؤية وزارة العدل فى الفترة القادمة واستعداد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق للتعاون المثمر والبناء ومد يد العون للهيئة المصرية العامة للمساحة والاستعداد الكامل من جانب الشهر العقارى لايجاد كافة الحلول والمشكلات لتفعيل البروتوكول.

من جانبه قام المهندس أيمن عبد السلام رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، بتوجيه الشكر لوزير العدل ومصلحة الشهر العقارى واعلن عن الاستعداد الكامل مع مصلحة الشخر العقارى والتوثيق نحو إزالة جميع المشكلات التى تعترض تنفيذ بروتوكول التعاون بين الوزارة والهيئة بل الاكثر من ذلك مد يد العون للمصلحة نحو تنفيذ القانون الجديد رقم 9 لسنة 2022 باعتبار أن الهيئة المصرية للمساحة هى الجناح الأيمن للمصلحة فى نقل الملكية العقارية وإزالة جميع عقبات المواطنين فى الفترة القادمة.

وتطلع نحو غدا افضل بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الشهر العقارى فيما يخص التعاون والتنسيق.