وصول كميات من السلع وحملات على المحلات لضبط الأسعار فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التموين بشمال سيناء، وصول كميات من السلع، وتنفيذها حملات على المحلات لضبط الأسعار، وتم تنفيذ حملة تموينية برئاسة أمانى رسلان مدير المديرية، ومفتشى الرقابة التموينية والتجارية بالمديرية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية والشركة العامة لتجارة الجملة، كما أمر بالمرور على تجار الجملة بالمحافظة.

وتابع البيان أنه وردت كميات مناسبة من الأرز والسلع المختلفة جارى توزيعها، وجارى ورود كميات أخرى، كما تم تعزيز أرصدة الأرز بالشركة العامة لتجارة الجملة، وسيتم بدء بيعها في جميع فروع الشركة غدا، وجار جلب كميات أخرى بصورة مستمرة.