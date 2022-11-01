اليوم السابع
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وزير الكهرباء يتوجه للملكة العربية السعودية لبحث سبل التعاون

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 12:32 م
وزير الكهرباء يتوجه للملكة العربية السعودية لبحث سبل التعاون الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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توجه، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى المملكة العربية السعودية لتلبية دعوة الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودى، لبحث ودعم مجالات التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية.
 
وأكد شاكر، فى بيان له اليوم، على عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية والسعودية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية فى كلا البلدين.
 
وأوضح شاكر أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون بين البلدين الشقيقين فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة، وكذلك التحول إلى الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وكيفية الاستفادة منه فى التصنيع والتصدير.
 
وسيتم أيضاً خلال اللقاء متابعة الجدول الزمنى لمشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى، حيث يأتى هذا المشروع تتويجاً لعمق العلاقات المصرية ـ السعودية عبر التاريخ ويؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الوطن العربى أجمع باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط عربى مشترك بالإضافة إلى أنه يأتي مكملاً وداعماً لرؤيتى كلا البلدين (2030).
 
كما يمثل هذا المشروع ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
 
ويأتى هذا اللقاء فى إطار دعم وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، ويؤكد توجيهات قيادتى البلدين لزيادة حجم التعاون.

​ الكهرباء

الربط الكهربائي بين مصر و السعوديه

محمد شاكر



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