اليوم السابع
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هدم منزلين مخالفين على أرض زراعية جنوب بورسعيد.. صور

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 11:55 ص
هدم منزلين مخالفين على أرض زراعية جنوب بورسعيد.. صور منزل مخالف
بورسعيد - محمد عزام

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شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب في محافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الثلاثاء، لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة قرية الرضوان جنوب بورسعيد.
 
وأسفرت الحملة عن هدم وإزالة منزلين تحت الإنشاء بمنطقة الرضوان مقامان على أرض زراعية، ومخالفين للاشتراطات البنائية.
 
ومن جانبه، شدد أحد زغلف، رئيس حي الجنوب، على أنه لا مجال لعودة التعديات والمخالفات على أراضي الدولة، بعد الإجراءات والقوانين التي اتخذتها الدولة المصرية لمنع التعديات، وأن الحملات مستمرة وسيجرى تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
 
 
ازالة المنزل المخالف
ازالة المنزل المخالف

ازالة مخالفه بالجنوب_1
ازالة مخالفه بالجنوب_1

منزل مخالف بالجنوب
منزل مخالف بالجنوب

 
 
 


 

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