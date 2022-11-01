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نواب يوافقون على العلاوة الاجتماعية.. وسؤال للحكومة بشأن دعم عاملى القطاع الخاص

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 11:58 ص
نواب يوافقون على العلاوة الاجتماعية.. وسؤال للحكومة بشأن دعم عاملى القطاع الخاص مجلس النواب
كتب أمين صالح

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قالت إحسان شوقى عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسى يسعى دائما لدعم أصحاب الدخول المحدودة وكذلك مساعدة المواطنين فى دعمهم فى ظل الأزمة العالمية، كما أن الدولة تعمل بأقصى جهودها لتخفيض آثار الأزمة من على كاهل المواطنين.
 
جاء ذلك خلال لجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.
 
أضافت أن المشروع استوفى كافة القطاعات كالعاملين بقانون الخدمية المدنية وغير المخاطبين بهم وكذلك التأكيد على أصحاب شركات القطاع الخاص بهذا الأمر.
 
بدوره أكد حسن عمار عضو مجلس النواب، أنه يوافق على القانون موجها الشكر والتقدير للرئيس على حرصه على دعم المواطن لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية وضمان حياة كريمة لأسر الدخل المحدود وأصحاب المعاشات.
 
أضاف عمار أن هذه المبادرات مثل حياة كريمة والعلاوات وغيرها هى استكمال لمبادرات الرئيس التى تعكس مدى اهتمامه بالمواطنين فى شتى المجالات ، موجها سؤلا للحكومة عن العاملين بالقطاع الخاص هل سيكون هناك تدخل من الحكومة للقطاع الخاص للحذو.
 
النائبة غادة الضبع أن هذا المشروع يأتى فى إطار جهود الدولة لمساندة المواطنين فى مواجهة التحديات الاقتصادية بسبب الأزمة العالمية معلنة موافقتها على مشروع القانون.
 
فيما أكد النائب طه الناظر أنه يؤيد مشروع القانون الجديد معلنا موافقته على مشروع القانون.
 
وقالت النائبة سامية توفيق أنها توافق على القانون من حث المبدأ خاصة وأنه يأتى ضمن إجراءات الاصلاح الاقتصادى موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى كما أن القانون الجديد يأتى للتخفيف على المواطنين.

مجلس النواب

العلاوة الاجتماعيه

الازمه الاقتصاديه

اليوم السابع بلس



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