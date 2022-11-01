معرض فنى بمشاركة 18 فنانا من مصر و5 دول أوروبية احتفالا بذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، فعاليات معرض فنى بعنوان "عاصمة مصر فى العصر الفرعونى" وتاريخ توت عنخ آمون، وذلك احتفالاً بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى 4 نوفمبر 1922، برعاية الفنانة الأمريكية دومينيك نافارو التي قررت استكمال حياتها فى غرب الأقصر وأقامت أول معرض للفن التشكيلي يجمع اللوحات من حول العالم فى البر الغربي.

ومن جانبها، قالت الفنانة الأمريكية دومينيك نافارو منظمة المعرض، إنها قررت المشاركة فى ذكرى مرور 100 عام اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون فى 4 نوفمبر 1922، وذلك بتنظيم معرض احتفالي بتاريخ توت عنخ آمون، بمشاركة 18 فنانًا معاصرًا من الأقصر وقنا والإسكندرية والقاهرة، وبولندا وأستراليا والنرويج وألمانيا وأمريكا، حيث أن المعرض يقدم ويستعيد عدد كبير من الصور واليوميات لهذا الاكتشاف التاريخي والذي يعتبر الاكتشاف الأثري الأهم فى تاريخ البشرية.

وأضافت الفنانة الأمريكية دومينيك نافارو لـ"اليوم السابع"، أنه شهد المعرض حالة من السعادة بين المشاركين بتقديم عدد من اللوحات المميزة لتاريخ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون التى تعتبر المقبرة الأشهر فى العالم أجمع، حيث ضم المعرض الذي أقامته عشرات اللوحات والمنحوتات والصور التي تعيد إلى الذاكرة تفاصيل لحظات وصول المستكشف البريطاني هوارد كارتر، لمقبرة وكنوز الملك توت عنخ آمون قبل مائة عام مضت.

وفى نفس السياق، قال محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بمحافظة الأقصر، إنه من المقرر أن تحتفل منطقة آثار مصر العليا بإشراف إدارة الوعي الأثري بالأقصر، بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون يوم 4 نوفمبر 1922، وذلك هو اليوم الذي تحتفل به محافظة الأقصر بعيدها القومي.

وأضاف محمود العديسي لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم الاحتفال بهذه المناسبة بداية من يوم الاثنين الموافق 24 أكتوبر 2022 وحتى 10 نوفمبر 2022، وذلك من خلال تنظيم بعض الفعاليات المختلفة المتنوعة مثل إقامة معرض مع استخدام التقنيات الحديثة، وجولات تعليمية داخل المدارس وورش حكي تفاعلية داخل المواقع الأثرية مع عرض بعض الأفلام الوثائقية التي تتناول حياة الملك توت عنخ آمون وقصة اكتشاف مقبرته.



جانب من حضور فعاليات المعرض غرب الأقصر



مشاركة نجوم الفن التشكيلي بالمعرض



لوحات مميزة داخل معرض توت عنخ امون



حضور معرض احتفالا بذكرى إكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون



معرض فنى بمشاركة 18 فنان من مصر و5 دول أوروبية



مشاركة مسئولين بالأقصر فى فعاليات المعرض



احدي المنقوشات داخل المعرض بذكرى اكتشاف مقبرة الملك