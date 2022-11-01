اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 10:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة 40 فى انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى بأسوان

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:23 ص
مصرع شخص وإصابة 40 فى انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى بأسوان انقلاب اتوبيس - ارشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، صباح اليوم، الثلاثاء، مصرع شخص وإصابة 40 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين وجثة المتوفى.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس، وذلك على طريق "أسوان - القاهرة" الصحراوى الغربى بالقرب من منطقة بنبان، ووجه على الفور التعامل مع الحادث والدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وبالانتقال، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجثة المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة.


 


حادث

الطريق الصحراوى

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة