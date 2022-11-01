مصرع شخص وإصابة 40 فى انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهد الطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان، صباح اليوم، الثلاثاء، مصرع شخص وإصابة 40 آخرين فى حادث انقلاب أتوبيس، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين وجثة المتوفى.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس، وذلك على طريق "أسوان - القاهرة" الصحراوى الغربى بالقرب من منطقة بنبان، ووجه على الفور التعامل مع الحادث والدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

وبالانتقال، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجثة المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة.





