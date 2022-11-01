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مركز المناخ بالزراعة: أمطار متوسطة ورعدية أحيانا اليوم على الوجه البحرى

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:17 ص
مركز المناخ بالزراعة: أمطار متوسطة ورعدية أحيانا اليوم على الوجه البحرى أمطار - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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‫أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى انه من المتوقع تكاثر السحب المنخفضةوالمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، وتمتد خفيفة الى المناطق الداخلية مع تقدم ساعات النهار.
 
أضاف أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية، أما بالنسبةللقاهرة الكبرى فهناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 %.
 
كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

مركز معلومات المناخ

وزارة الزراعة

السواحل الشمالية

الوجه البحري

اليوم السابع بلس



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