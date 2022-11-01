مركز إعلام الفيوم يعقد ندوات توعوية حول مبادرة "حياة كريمة".. صور

الفيوم - رباب الجالي

عقد مركز اعلام الفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تحت إشراف سهام مصطفي سعيد مدير المركز، ندوة لتوعية المواطنين وتعريفهم بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والجهود التنموية المبذولة علي أرض الواقع، وذلك من خلال التنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، والأزهر الشريف، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.



حضر الندوة كل من حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة ، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى فتحي مدير عام بالأزهر الشريف، وسعيد عبدالغني مسؤل العلاقات العامة بالأزهر الشريف، وحنان عبدالرحمن مدير ادارة التنمية بالتضامن الاجتماعي وأشرفت علي الندوة مروه إيهاب أبوصميدة الإعلامية بالمركز.



وقال الدكتور حاتم جمال الدين أن مشروع "حياة كريمة" هو أهم المشروعات التى يتم تنفيذها فى مصر فى العصر الحديث ويستهدف بناء الإنسان المصري وإحداث تنمية شاملة، والقضاء على الفقر، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز، كما تتضمن شقًّا للرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية والعمليات الجراحية، وصرف أجهزة تعويضية، إنشاء وتطوير وحدات رعاية صحية، إنشاء وتطوير نقط إسعاف، مجهزة بسيارات إسعاف، توفير عيادات متنقلة



ولفتت حمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمخافظة الفيوم، الى أهمية توعية الشباب بمبادرة حياة كريمة لنشر ثقافة العمل التطوعي والعمل الجماعي لخدمة المجتمع، وأكدت أن تنمية القرى الأكثر احتياجًا يأتي وفقًا لخريطة تستهدف توفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتامى فضلًا عن توصيل خدمة الصرف الصحى والغاز الطبيعي ،وأشارت الي اهمية توعيه المواطنين بفكر العمل الحر والتمكين الاقتصادي وتعريفهم بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة.



كماتناولت الندوة مبادرة الأزهر الشريف " لتسكنوا اليها " حيث اوضح الشيخ على فتحي ممثل الأزهر الشريف اهتمام الأزهر بالقضايا التي تؤرق المجتمع المصري حيث تسعى المبادرة لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تقضي على العادات السيئة والمتبعة في الزواج، وكيفية تيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف



وقال الدكتور سعيد عبدالغني مسؤل العلاقات العامة بفرع مشيخة الأزهر بالفيوم ان المغالاة فى التكاليف أدت إلى انتشار العنوسة وعزوف كثير من الشباب وضرورة التخلي عن هذه العادات التي تحول دون تكوين أسرة مستقرة وآمنة تحقق أهدافها وتبني مستقبلها.



جانب من الندوات (1)



جانب من الندوات (2)



جانب من الندوات (3)



ندوات توعوية حول حياة كريمة (1)



ندوات توعوية حول حياة كريمة (2)



ندوات توعوية حول حياة كريمة (3)







