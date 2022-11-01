مدير مدرسة بالفيوم: مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه المدارس بالمحافظة

الفيوم - رباب الجالى

قال عواد محمد البهي، مدير مدرسة حامد محمد البهي، بقرية الدوادة، التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية، بمحافظة الفيوم، أن مبادرة حياة كريمة، غيرت وجه المدارس بالمنطقة، حيث تم إنشاء مدارس جديدة، وانشاء مباني جديدة ملحقة ببعض المدارس، مثل مدارس الوحدة المحلية بالحامولي، حيث تم إنشاء جناح بمدرسة ذو الفقار الابتدائية، وجناح بمدرسة الأمير حسن للتعليم الأساسي ومبني ملحق بمدرسة المقراني الإعدادية.



ولفت عواد البهي، أنه تم صيانة مدرسة قليون، وصيانة مدرسة المقراني ومدرسة حامد محمد خليفة تم فيها أعمال تعلية لطابقين، مشيرًا إلي أن حياة كريمة زودت المنطقة في الناحية التعليمية، بمنشٱت، ومباني، ومقاعد للتلاميذ، بعد معاناة في السنوات الماضية من عدم وجود مقاعد كافية للطلاب.



